«Йокич никогда не отдавал передачу даже игроку уровня Матча всех звезд». Джордж Карл намекнул, что Никола Йокич лучше, чем Мэджик Джонсон
Джордж Карл намекнул, что Никола Йокич лучше отдает передачи, чем Мэджик Джонсон.
«Мэджик отдавал передачи Кариму и другим членам Зала славы!
Йокич никогда не отдавал передачу даже игроку уровня Матча всех звезд», – написал легендарный тренер на своей странице в соцсети X.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Джорджа Карла в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости