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«Йокич никогда не отдавал передачу даже игроку уровня Матча всех звезд». Джордж Карл намекнул, что Никола Йокич лучше, чем Мэджик Джонсон

Джордж Карл намекнул, что Никола Йокич лучше отдает передачи, чем Мэджик Джонсон.

«Мэджик отдавал передачи Кариму и другим членам Зала славы!

Йокич никогда не отдавал передачу даже игроку уровня Матча всех звезд», – написал легендарный тренер на своей странице в соцсети X.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Джорджа Карла в соцсети X
logoНикола Йокич
logoДжордж Карл
logoДенвер
logoНБА
logoМэджик Джонсон
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