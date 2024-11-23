Главный тренер сборной Словакии Наглич о попадании Юсты: «Такое невозможно за 0,4 секунды. Готов отдать свою правую руку за это»

Спорный эпизод произошел в матче отбора Евробаскета-2025 Словакия – Испания.

Сборная Испании за 0,4 секунды до сирены об окончании овертайма уступала «-3», команда Словакии вводила мяч из аута. Санти Юста перехватил и забросил из-за дуги , сравняв счет.

Главный тренер сборной Словакии Арамис Наглич считает, что такое попадание нельзя было засчитывать.

«Я могу долго рассуждать о том, что произошло в конце. Но за 0,4 секунды теоретически невозможно коснуться мяча, дождаться его отскока от паркета, а затем совершить бросок.

Готов отдать свою правую руку за это, такое невозможно», – сказал Наглич на послематчевой пресс-конференции.

Во втором овертайме испанцы дожали соперника – 76:72.