Главный тренер сборной Словакии Наглич о попадании Юсты: «Такое невозможно за 0,4 секунды. Готов отдать свою правую руку за это»
Спорный эпизод произошел в матче отбора Евробаскета-2025 Словакия – Испания.
Сборная Испании за 0,4 секунды до сирены об окончании овертайма уступала «-3», команда Словакии вводила мяч из аута. Санти Юста перехватил и забросил из-за дуги, сравняв счет.
Главный тренер сборной Словакии Арамис Наглич считает, что такое попадание нельзя было засчитывать.
«Я могу долго рассуждать о том, что произошло в конце. Но за 0,4 секунды теоретически невозможно коснуться мяча, дождаться его отскока от паркета, а затем совершить бросок.
Готов отдать свою правую руку за это, такое невозможно», – сказал Наглич на послематчевой пресс-конференции.
Во втором овертайме испанцы дожали соперника – 76:72.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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