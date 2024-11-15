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Сергей Елевич: «У Кайла Хайнса большое будущее в тренерском деле»

Сергей Елевич оценил перспективы Кайла Хайнса в тренерской работе.

Бывший игрок ЦСКА присоединится к штабу «Бруклина».

«У Хайнса должно получиться в качестве помощника главного тренера в «Бруклине». Почему нет? У него только спортивного стажа более двадцати лет. И ему довелось поработать со многими классными тренерами. Надо понимать, что игроки, которые проходят через тренеров с хорошей подготовкой и методикой, очень много впитывают.

У него богатый опыт. Так что думаю, у него большое будущее в тренерском деле. Он точно будет неплохим помощником главного тренера. Его не зря приглашают», – считает заслуженный тренер России.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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Сергей Елевич
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