«Белые против чернокожих». Ник Райт предложил нестандартный формат Матча всех звезд, чтобы пробудить дух соперничества в игроках

Известный эксперт предложил необычный способ «оживить» Матч всех звезд НБА.

Спортивный эксперт Ник Райт предложил устроить Матч всех звезд НБА по принципу «белые против чернокожих», чтобы вернуть игре дух соперничества.

«Это можно исправить через четыре года, если парень по имени Кон Книппел продолжит двигаться в том же направлении. И нам просто нужно сказать: знаете что? Плевать на политкорректные заголовки. Белые против чернокожих – Дончич , Йокич , Флэгг , Ривз , Книппел против Вембаньямы и кого угодно еще… Говорю вам прямо сейчас: ребята будут играть чертовски упорно», – заявил Райт в подкасте Билла Симмонса.

Напомним, в 2026 году лига ввела новый формат: две команды из американских игроков и «Сборная мира».