«Белые против чернокожих». Ник Райт предложил нестандартный формат Матча всех звезд, чтобы пробудить дух соперничества в игроках
Известный эксперт предложил необычный способ «оживить» Матч всех звезд НБА.
Спортивный эксперт Ник Райт предложил устроить Матч всех звезд НБА по принципу «белые против чернокожих», чтобы вернуть игре дух соперничества.
«Это можно исправить через четыре года, если парень по имени Кон Книппел продолжит двигаться в том же направлении. И нам просто нужно сказать: знаете что? Плевать на политкорректные заголовки. Белые против чернокожих – Дончич, Йокич, Флэгг, Ривз, Книппел против Вембаньямы и кого угодно еще… Говорю вам прямо сейчас: ребята будут играть чертовски упорно», – заявил Райт в подкасте Билла Симмонса.
Напомним, в 2026 году лига ввела новый формат: две команды из американских игроков и «Сборная мира».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Ringer
И да, судя по отсутствию плюсов, никто в шутку не въехал.
Впереди сидят белые, сзади черные — все ругаются между собой.
Черные: – Мы не хотим сидеть сзади.
Белые: – Мы должны сидеть спереди.
Заходит местный священник и говорит:
— Зачем ругаться, давайте все выйдем из автобуса.
Все выходят.
— Друзья не будем делить друг друга на белых, черных, цветных. Давайте представим, что мы все зеленые.
Все: — Да, это правильно, мы все зеленые между нами нет разницы!
— А, теперь, — говорит священник — Светло-зеленые садятся спереди, а темно-зеленые сзади.
У меня ещё лучше предложение - давайте всем игрокам all star game померяем iq, и будем играть «Тупые» против «Умных».
Можно ещё «Красивые» против «Страшных»
Но это конечно больше для WNBA.
Добавим огня в это тлеющее убожество под названием all star game!
Или у них по-прежнему правило одной капли крови?
Можно же сразу ☝️