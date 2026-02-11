  • Спортс
  • «Белые против чернокожих». Ник Райт предложил нестандартный формат Матча всех звезд, чтобы пробудить дух соперничества в игроках
46

Известный эксперт предложил необычный способ «оживить» Матч всех звезд НБА.

Спортивный эксперт Ник Райт предложил устроить Матч всех звезд НБА по принципу «белые против чернокожих», чтобы вернуть игре дух соперничества.

«Это можно исправить через четыре года, если парень по имени Кон Книппел продолжит двигаться в том же направлении. И нам просто нужно сказать: знаете что? Плевать на политкорректные заголовки. Белые против чернокожих – Дончич, Йокич, Флэгг, Ривз, Книппел против Вембаньямы и кого угодно еще… Говорю вам прямо сейчас: ребята будут играть чертовски упорно», – заявил Райт в подкасте Билла Симмонса.

Напомним, в 2026 году лига ввела новый формат: две команды из американских игроков и «Сборная мира».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Ringer
Белые в форме копов, черные в форме зеков!🏀
Ответ Agent Smith
Белые в форме копов, черные в форме зеков!🏀
на такое никто не согласится - надо просто предложить чтобы у черных форма была в оранжевых тонах а у белых в темно-серых)))
Ответ bionicman
на такое никто не согласится - надо просто предложить чтобы у черных форма была в оранжевых тонах а у белых в темно-серых)))
+

И да, судя по отсутствию плюсов, никто в шутку не въехал.
Автобус.
Впереди сидят белые, сзади черные — все ругаются между собой.
Черные: – Мы не хотим сидеть сзади.
Белые: – Мы должны сидеть спереди.
Заходит местный священник и говорит:
— Зачем ругаться, давайте все выйдем из автобуса.
Все выходят.
— Друзья не будем делить друг друга на белых, черных, цветных. Давайте представим, что мы все зеленые.
Все: — Да, это правильно, мы все зеленые между нами нет разницы!
— А, теперь, — говорит священник — Светло-зеленые садятся спереди, а темно-зеленые сзади.
Ну правильно, больше сегрегации красивой и разной.
У меня ещё лучше предложение - давайте всем игрокам all star game померяем iq, и будем играть «Тупые» против «Умных».
Можно ещё «Красивые» против «Страшных»
Но это конечно больше для WNBA.
Добавим огня в это тлеющее убожество под названием all star game!
только еврей мог такое придумать🤣
Стерлинга тренером наших парней
Ответ Last avenger
Стерлинга тренером наших парней
Стерлинга - владельцем тех парней 🙃
Класс. А победитель играет с победителем пары желтые против краснокожих! Приз поездка в пивную Мюнхена.
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Класс. А победитель играет с победителем пары желтые против краснокожих! Приз поездка в пивную Мюнхена.
Приз : поездка в сектор Газа на победителя евреи-палестинцы.
Белокожие против чёрных)
А мулатов капитаны будут перед игрой по камень-ножницы-бумага разыгрывать?
Или у них по-прежнему правило одной капли крови?
Ответ Timur_A
А мулатов капитаны будут перед игрой по камень-ножницы-бумага разыгрывать? Или у них по-прежнему правило одной капли крови?
Одной капли по прежнему. У австралийцев вроде наоборот было, они всех, у кого был хоть один белый предок - в белых записывали. Там правда африканцев не было, они так местных записывали
А куда отправлять смешанных?
Ответ Плейбуки Дока Риверса
А куда отправлять смешанных?
в гугл - там найдут, к кому сами себя относят. а вообще, Стеф к тому моменту уже закончит, Букер не будет тянуть уровень олстара
Классно, а проигравших линчевать
Ответ asand77
Классно, а проигравших линчевать
Белые откажутся играть
Ответ asand77
Классно, а проигравших линчевать
А зачем тогда играть-то?
Можно же сразу ☝️
