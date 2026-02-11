«Панатинаикос» предложил Найджелу Хэйс-Дэвису контракт на 2,5 года с общей суммой выплат 12,2 млн евро

«Панатинаикос» перебил предложение «Хапоэля» и близок к подписанию Хэйс-Дэвиса.

«Панатинаикос » вышел в лидеры в борьбе за Найджела Хэйс-Дэвиса . По информации Gazzetta.gr, афинский клуб предложил 31-летнему форварду контракт на 2,5 года с общей суммой выплат 12,2 миллиона евро, опередив «Хапоэль Тель-Авив » с его предложением в 11 миллионов.

Напомним, Хейс-Дэвис готовится вернуться в Европу после неудачного отрезка в НБА, где он выступал за «Финикс». В прошлом сезоне он привел «Фенербахче» к чемпионству в Евролиге, был признан MVP «Финала четырех» и теперь близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Греции. Переговоры с «Панатинаикосом», по данным источника, находятся в продвинутой стадии.