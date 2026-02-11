  • Спортс
  • «Панатинаикос» предложил Найджелу Хэйс-Дэвису контракт на 2,5 года с общей суммой выплат 12,2 млн евро
«Панатинаикос» предложил Найджелу Хэйс-Дэвису контракт на 2,5 года с общей суммой выплат 12,2 млн евро

«Панатинаикос» перебил предложение «Хапоэля» и близок к подписанию Хэйс-Дэвиса.

«Панатинаикос» вышел в лидеры в борьбе за Найджела Хэйс-Дэвиса. По информации Gazzetta.gr, афинский клуб предложил 31-летнему форварду контракт на 2,5 года с общей суммой выплат 12,2 миллиона евро, опередив «Хапоэль Тель-Авив» с его предложением в 11 миллионов.

Напомним, Хейс-Дэвис готовится вернуться в Европу после неудачного отрезка в НБА, где он выступал за «Финикс». В прошлом сезоне он привел «Фенербахче» к чемпионству в Евролиге, был признан MVP «Финала четырех» и теперь близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Греции. Переговоры с «Панатинаикосом», по данным источника, находятся в продвинутой стадии.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Gazzetta.gr
сообщается, что Н. Хейс-Дэвис решил подождать и не принимать решение на этой неделе – в Евролиге игроков можно регистрировать до 25 февраля, поэтому спортсмен будет ждать до окончания срока.
Откуда в Европе такие бюджеты появились в последний год? У шейхов из самолёта несколько мешков выпало, пока они летали сделку по своему Дубаю подписывать? 🤔
А это с налогами, чистыми ? Минималка 3 ляма в нба до налогов, да? Сравнить хочу.
Ответ rboroveev@gmail.com
А это с налогами, чистыми ? Минималка 3 ляма в нба до налогов, да? Сравнить хочу.
это на руки (как правило), то есть для владельца траты можно умножать на 2 примерно. в нба ему такое не светило и близко. а еще учтите разницу курса валют как бы
