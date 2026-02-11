  • Спортс
  • «Кто‑то из его окружения берет слишком много еды». Стали известны детали конфликта Куминги с «Уорриорз»
«Кто‑то из его окружения берет слишком много еды». Стали известны детали конфликта Куминги с «Уорриорз»

Появились подробности напряженных отношений Джонатана Куминги с «Голден Стэйт».

Джонатан Куминга, как сообщается, столкнулся с необычными претензиями со стороны руководства «Голден Стэйт» на фоне достигшего пика в этом сезоне напряжения между клубом и игроком.

По информации журналиста ESPN Энтони Слэйтера, Куминге сообщили, что кто‑то из его окружения берет слишком много еды из лаунж-зоны для родственников и гостей игроков «Уорриорз».

«Он знал, что руководство хочет придраться к нему за пропуск мероприятия, на котором команда просила его присутствовать, и указать, что кто‑то из его окружения берет слишком много еды из семейной комнаты.

По словам нескольких источников, на пятом году сотрудничества претензии между игроком и клубом стали «мелочными». И многие считали, что эти отношения стоило завершить еще годами ранее», – сообщает Слэйтер.

В итоге «Голден Стэйт» обменяли Кумингу и Бадди Хилда в «Атланту» на Кристапса Порзингиса – эта сделка поставила точку в затянувшейся драме.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
Вспомнилось из Ширли-мырли:
– По-моему, вы слишком много кушать…
– В смысле?
– В смысле зажрались!
Просто кто-то слишком много ест! ©
Ну вот, вы говорите, у Зайона проблемы с питанием, а тут вон какая драма на почве еды, ещё и Бадди зацепило! 😱
Ответ Holo Dilnick
Ну вот, вы говорите, у Зайона проблемы с питанием, а тут вон какая драма на почве еды, ещё и Бадди зацепило! 😱
Очень нравится сочетание вашего ника с содержанием сообщения!
Даже в НБА не нравится, когда чья то родня гребёт больше)
Ответ Tim Timson
Даже в НБА не нравится, когда чья то родня гребёт больше)
Кхм, кхм, некий дядя, некого Леонарда
Ответ Tim Timson
Даже в НБА не нравится, когда чья то родня гребёт больше)
Куминга не Кавай, больше положенного брать нельзя. Что положено Зевсу/Юпитеру, не положено быку. Или по-русски: "Куда конь с копытом, туда и рак с клешней" :)
Ваши требования? Побольше начос!!
В детстве заставляли доедать всё до конца. Наверное, из-за этого в том числе, где шведский стол, неосознанно набираю еды немного или меньше среднего, будь там хоть лобстеры. Мне важно чувство уверенности, что я съем все спокойно, без переедания. Дело не в гетто-не гетто, дело в воспитании
Ответ Любитель аниме
В детстве заставляли доедать всё до конца. Наверное, из-за этого в том числе, где шведский стол, неосознанно набираю еды немного или меньше среднего, будь там хоть лобстеры. Мне важно чувство уверенности, что я съем все спокойно, без переедания. Дело не в гетто-не гетто, дело в воспитании
Вряд ли бы кто-то заподозрил, что Вы выросли в гетто.
Ответ Best game on Earth
Вряд ли бы кто-то заподозрил, что Вы выросли в гетто.
Ну можно сказать типо, я рос на улицах Сан Андреас, чем не гетто😁
А с тингус-пингусом нужно только смотреть чтоб таблетки не уходили налево. Конечно это легче организовать
Бедная команда из Сан-Франциско, на еду не хватает, каждую печеньку пересчитывают.
"По словам нескольких источников, на пятом году сотрудничества претензии между игроком и клубом стали «мелочными»."

Наоборот. Представляете, сколько еды за пять лет недосчитались?
