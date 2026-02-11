«Кто‑то из его окружения берет слишком много еды». Стали известны детали конфликта Куминги с «Уорриорз»

Появились подробности напряженных отношений Джонатана Куминги с «Голден Стэйт».

Джонатан Куминга , как сообщается, столкнулся с необычными претензиями со стороны руководства «Голден Стэйт » на фоне достигшего пика в этом сезоне напряжения между клубом и игроком.

По информации журналиста ESPN Энтони Слэйтера, Куминге сообщили, что кто‑то из его окружения берет слишком много еды из лаунж-зоны для родственников и гостей игроков «Уорриорз».

«Он знал, что руководство хочет придраться к нему за пропуск мероприятия, на котором команда просила его присутствовать, и указать, что кто‑то из его окружения берет слишком много еды из семейной комнаты.

По словам нескольких источников, на пятом году сотрудничества претензии между игроком и клубом стали «мелочными». И многие считали, что эти отношения стоило завершить еще годами ранее», – сообщает Слэйтер.

В итоге «Голден Стэйт » обменяли Кумингу и Бадди Хилда в «Атланту» на Кристапса Порзингиса – эта сделка поставила точку в затянувшейся драме.