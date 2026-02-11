Марин Седлачек о Радониче в «Зените»: «Если руководство поддержит его систему игры, у них будет шанс выйти в финал Единой лиги ВТБ»

Экс-скаут НБА оценил назначение Деяна Радонича главным тренером «Зенита».

Марин Седлачек, бывший скаут НБА, а ныне баскетбольный эксперт Okko, высказался о приходе Деяна Радонича на пост главного тренера «Зенита ».

«Что получил «Зенит»? В первую очередь, очень сильную дисциплину. Радонич – тренер с авторитетом и большим желанием к труду. Игроки, которые не принимают его трудовые привычки, не останутся в команде. Во-вторых, Радонич – лучший среди ориентированных на защиту тренер в Европе. На мой взгляд, лучший по защите.

Я не знаю про Секулича , но Радонич играл в баскетбол, был разыгрывающим. Он выстраивает отношения с игроками, не только требует от них много, но и поощряет их. Деяну необходимо, чтобы организация была на его стороне. Если руководство «Зенита» поддержит его систему игры, у них будет шанс выйти в финал Единой лиги ВТБ», – заявил Седлачек в новом выпуске подкаста «Балканский подход».