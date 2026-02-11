  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейк Фишер: «Решение «Бостона» приобрести Вучевича может быть сигналом о том, что Тейтум вернется к плей-офф»
4

Джейк Фишер: «Решение «Бостона» приобрести Вучевича может быть сигналом о том, что Тейтум вернется к плей-офф»

Инсайдер раскрыли возможный подтекст сделки «Селтикс» по Вучевичу.

По информации инсайдера Джейка Фишера, переход Николы Вучевича в «Бостон» перед дедлайном обменов многие в лиге оценили как важный сигнал.

«Источники в лиге сообщают, что решение «Селтикс» приобрести Николу Вучевича у «Чикаго» в обмен на истекающий контракт Анферни Саймонса стало явным сигналом: в «Бостоне» уверены, что Тейтум вернется к плей‑офф», – сообщил Фишер.

Ранее стало известно, что Джейсон Тейтум провел полноценную тренировку «5 на 5» с партнерами по команде.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The People’s Insider
logoБостон
logoНБА
logoНикола Вучевич
logoДжейсон Тейтум
Джейк Фишер
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А может быть, Джейк Фишер слишком тупой, чтобы понять, что комплекс ходов Брэда Стивенса вывел команду прям еле-еле из-под черты налога.
Но не знаю, вряд ли, такой уважаемый эксперт всё-таки.
Ответ Дмитрий Куркаев
А может быть, Джейк Фишер слишком тупой, чтобы понять, что комплекс ходов Брэда Стивенса вывел команду прям еле-еле из-под черты налога. Но не знаю, вряд ли, такой уважаемый эксперт всё-таки.
Хочу отметить, что получается тупой не Джейк, а те, кто в лиге это как сигналы восприняли. Он же не своё мнение сказал, а источников из лиги 😁 Простите за душность
Угу, а может и не быть.
Потому как всё ровно тоже самое Бостон проделал бы что с Тэтумом, что без, уж слишком у Стивенса получилось все задачи выполнить и в потолок вписаться.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стивен Эй Смит: «Здоровый Тейтум делает «Селтикс» командой Топ-2 на Востоке. Проблема в том, что он не выздоровел до конца»
11 февраля, 07:12
Шэмс Чарания: «Джейсон Тейтум отлично выглядел на первой полноценной тренировке «5 на 5»
10 февраля, 21:01
Джейсон Тейтум: «Я все еще пытаюсь понять, сыграю ли в этом сезоне»
10 февраля, 19:15
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Пашутин и Велимир Перасович назвали стартовые составы команд Матча всех звезд Лиги ВТБ
20 минут назадФото
Тим Макмэн о проблеме «танкинга»: «Штрафы – это просто PR-тактика от Адама Сильвера, погрозили пальчиком»
28 минут назад
Бобби Маркс: «Менеджер одной из команд сказал, что выписал бы чек с открытой суммой за место в Топ-3 драфта»
42 минуты назад
«Партизан» отказал 4 клубам НБА, пытавшимся заполучить Исаака Бонгу
57 минут назад
Джеди Осман назвал причиной стычки в конце матча празднование победы соперником на логотипе «Панатинаикоса»: «Нельзя проявлять неуважение к этому клубу»
сегодня, 12:32
Майк Джеймс намерен покинуть «Монако»: «Не надо мне врать и говорить, что деньги вот-вот придут, когда их нет, выставляя меня дураком»
сегодня, 12:11
Андрей Кириленко: «Главное, что Дёмин победил на матче новичков, как и я, и Леха Швед»
сегодня, 11:48
Владелец «Финикса» Мэтью Ишбиа забросил через 229-сантиметрового Тако Фалла
сегодня, 11:33Видео
В НБА нарастает уверенность, что Леброн Джеймс вернется в «Кливленд» для «величайшего прощального тура»
сегодня, 11:18
Лука Дончич: «До 41 года я играть не собираюсь, это уж точно»
сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Варезе» встретится с «Брешией», «Триест» сыграет с «Наполи» и другие матчи
сегодня, 09:15
ACB. «Сарагоса» встретится с «Ховентудом», «Тенерифе» примет «Бреоган» и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бахчешехиру», «Бурсаспор» сыграет против «Бешикташа»
сегодня, 12:35
Чемпионат Греции. «Ираклис» сыграет с «Олимпиакосом», ПАОК встретится с АЕКом и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Бурк», «Нанси» – «Виллербан» и другие матчи
сегодня, 12:35
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает «Динамо Москва»
сегодня, 12:35Live
Пейдж Бекерс проиграла Челси Грэй в четвертьфинале турнира один на один
сегодня, 09:40Видео
Чемпионат Франции. «Шоле» победил «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 21:37
Адриатическая лига. «Студентски центар» победил «Спартак Суботица», «Вена» справилась с КРКА
вчера, 21:37
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» проиграл «Манисе»
вчера, 18:45
Рекомендуем