Джейк Фишер: «Решение «Бостона» приобрести Вучевича может быть сигналом о том, что Тейтум вернется к плей-офф»

Инсайдер раскрыли возможный подтекст сделки «Селтикс» по Вучевичу.

По информации инсайдера Джейка Фишера, переход Николы Вучевича в «Бостон » перед дедлайном обменов многие в лиге оценили как важный сигнал.

«Источники в лиге сообщают, что решение «Селтикс» приобрести Николу Вучевича у «Чикаго» в обмен на истекающий контракт Анферни Саймонса стало явным сигналом: в «Бостоне» уверены, что Тейтум вернется к плей‑офф», – сообщил Фишер.

Ранее стало известно, что Джейсон Тейтум провел полноценную тренировку «5 на 5» с партнерами по команде.