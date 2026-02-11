Джейк Фишер: «Решение «Бостона» приобрести Вучевича может быть сигналом о том, что Тейтум вернется к плей-офф»
Инсайдер раскрыли возможный подтекст сделки «Селтикс» по Вучевичу.
По информации инсайдера Джейка Фишера, переход Николы Вучевича в «Бостон» перед дедлайном обменов многие в лиге оценили как важный сигнал.
«Источники в лиге сообщают, что решение «Селтикс» приобрести Николу Вучевича у «Чикаго» в обмен на истекающий контракт Анферни Саймонса стало явным сигналом: в «Бостоне» уверены, что Тейтум вернется к плей‑офф», – сообщил Фишер.
Ранее стало известно, что Джейсон Тейтум провел полноценную тренировку «5 на 5» с партнерами по команде.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The People’s Insider
Но не знаю, вряд ли, такой уважаемый эксперт всё-таки.
Потому как всё ровно тоже самое Бостон проделал бы что с Тэтумом, что без, уж слишком у Стивенса получилось все задачи выполнить и в потолок вписаться.