Тайсон Картер приступил к тренировкам и вернется на площадку в течение нескольких недель

Защитник «Црвены Звезды» Тайсон Картер близок к возвращению на площадку.

Главный тренер «Црвены Звезды » Саша Обрадович сообщил, что Тайсон Картер официально вернулся к тренировкам и сможет выйти на площадку в течение нескольких недель. 28-летний защитник не играл с октября прошлого года, когда у него диагностировали тромбоэмболию легочной артерии , потребовавшую госпитализации из-за респираторных осложнений.

До проблем со здоровьем Тайсон Картер успел сыграть в трех матчах Евролиги, набирая в среднем 14,7 очка, 2,7 подбора и 2,3 передачи за 27 минут игрового времени.