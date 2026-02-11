Видео
3

Влад Голдин и Виктор Лахин сыграли друг против друга в G-лиге

Виктор Лахин и Влад Голдин провели очную дуэль в G-лиге.

В G-лиге состоялось двухматчевое противостояние фарм-клубов «Оклахомы» и «Майами», в котором на площадке встретились два российских баскетболиста: Виктор Лахин и Влад Голдин.

В первой игре «Оклахома-Сити Блю» оказалась сильнее в овертайме (137:135). Голдин провел на паркете 19 минут, набрал 14 очков, сделал 8 подборов и оформил 2 блок-шота. Лахин ответил 12 очками, 8 подборами и 4 передачами за 22 минуты.

На следующий день команды сыграли вновь, и на этот раз «Оклахома» победила уже в основное время (127:118). Голдин отыграл 16 минут, записав в актив 6 очков и 5 подборов. Лахин за 17 минут набрал 11 очков и добавил 5 подборов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Перехват»
G-лига
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Желаю чтобы в следующем году они играли друг против уже в НБА💪
Очнулись на Спортсе)
Слышал Марии хочет полноценный контракт Голдину дать?!
Рекомендуем