Влад Голдин и Виктор Лахин сыграли друг против друга в G-лиге

Виктор Лахин и Влад Голдин провели очную дуэль в G-лиге.

В G-лиге состоялось двухматчевое противостояние фарм-клубов «Оклахомы» и «Майами », в котором на площадке встретились два российских баскетболиста: Виктор Лахин и Влад Голдин .

В первой игре «Оклахома-Сити Блю» оказалась сильнее в овертайме (137:135). Голдин провел на паркете 19 минут, набрал 14 очков, сделал 8 подборов и оформил 2 блок-шота. Лахин ответил 12 очками, 8 подборами и 4 передачами за 22 минуты.

На следующий день команды сыграли вновь, и на этот раз «Оклахома» победила уже в основное время (127:118). Голдин отыграл 16 минут, записав в актив 6 очков и 5 подборов. Лахин за 17 минут набрал 11 очков и добавил 5 подборов.