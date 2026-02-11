  • Спортс
  Томислав Томович перед матчем с «Мегой»: «С большим нетерпением жду возможности сыграть против команды, где я работал несколько лет»
Томислав Томович перед матчем с «Мегой»: «С большим нетерпением жду возможности сыграть против команды, где я работал несколько лет»

Главный тренер «Локо» пообещал сделать все для победы над своей бывшей командой.

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович поделился ожиданиями от матча с «Мегой» в рамках группового этапа WINLINE Basket Cup. Для сербского специалиста эта игра станет особенной – он вернется в Белград, где несколько лет работал сначала помощником тренера в «Меге», а позже в «Црвене Звезде».

 «С большим нетерпением жду возможности сыграть против команды, где я работал несколько лет. Будет здорово снова увидеть бывших коллег, игроков, которых я тренировал. Но, конечно же, я сделаю все, чтобы «Локо» выиграл предстоящий матч.

Думаю, игра получится веселой: «Мега» старается играть быстро, мы тоже, в обеих командах много молодых талантов. В этом турнире перед нами, к сожалению, уже не осталось серьезных задач, а значит, мы сможем дать больше игрового времени тем, кто не получал его в большом количестве в предыдущих матчах. При этом, как я уже говорил, мы все равно нацеливаемся на победу и будем стараться порадовать наших болельщиков не только результатом, но и красивой игрой», – сказал Томович.

Напомним, «Локомотива-Кубань» после старта с результатом 0-4 потерял шансы на выход из группы.

Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» примет «Мегу»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Winline Basket Cup
logoЛокомотив-Кубань
logoМега
logoЕдиная лига ВТБ
Томислав Томович
logoWinline Basket Cup
