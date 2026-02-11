Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла «Энергию»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошел один матч.

«Ника » оказалась сильнее «Энергии». Женщины Премьер-лига Ника – Энергия – 78:67 (16:8, 23:22, 20:20, 19:17) НИКА : Хендерсон (20 + 7 подборов), Лира (14), Лабутина (13). ЭНЕРГИЯ : Розова (19+ 9 подборов), Елисеева (15 + 7 подборов + 6 передач), Рябова (10 + 6 подборов). 11 февраля . 18.30 Положение команд : УГМК – 21-1, Динамо Курск – 19-3, Ника – 17-5, Надежда – 15-8, Спарта энд К – 13-9, Динамо Москва – 12-10, МБА – 12-10, Енисей – 6-16, Самара – 5-17, Энергия 4-18, Нефтяник – 4-18, Динамо Новосибирск – 4-18. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.