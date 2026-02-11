Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла «Энергию»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошел один матч.
«Ника» оказалась сильнее «Энергии».
Ника – Энергия – 78:67 (16:8, 23:22, 20:20, 19:17)
НИКА: Хендерсон (20 + 7 подборов), Лира (14), Лабутина (13).
ЭНЕРГИЯ: Розова (19+ 9 подборов), Елисеева (15 + 7 подборов + 6 передач), Рябова (10 + 6 подборов).
11 февраля. 18.30
Положение команд: УГМК – 21-1, Динамо Курск – 19-3, Ника – 17-5, Надежда – 15-8, Спарта энд К – 13-9, Динамо Москва – 12-10, МБА – 12-10, Енисей – 6-16, Самара – 5-17, Энергия 4-18, Нефтяник – 4-18, Динамо Новосибирск – 4-18.
