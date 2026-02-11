Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» одержал первую победу в турнире, обыграв «Мегу»

Сегодня прошел один матч в рамках Winline Basket Cup.

«Локомотив-Кубань» открыл счет победам в турнире, взяв верх над «Мегой». Матч стал самым результативным в истории WINLINE Basket Cup – команды набрали на двоих 211 очков. Winline Basket Cup Групповой этап Группа А Локомотив-Кубань – Мега – 109:102 (31:32, 21:22, 33:28, 24:20) ЛОКОМОТИВ : Квитковских (23), Мартин (20 + 10 передач), Ведищев (16), Ищенко (13 + 5 подборов), Темиров (11). МЕГА : Маркович (17 + 5 подборов), Крофлич (16), Джулович (15), Дрезгич (14 + 9 передач), Люк (12 + 5 передач), Суиго (12 + 5 подборов). 11 февраля . 20.00 Положение команд : ЦСКА – 4-1, Парма – 3-2, Мега – 2-3, Локомотив-Кубань – 1-4. Группа Б Положение команд : Зенит – 3-1, УНИКС – 3-1, Уралмаш – 2-2, Игокеа – 0-4. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.