Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» одержал первую победу в турнире, обыграв «Мегу»

Сегодня прошел один матч в рамках Winline Basket Cup.

«Локомотив-Кубань» открыл счет победам в турнире, взяв верх над «Мегой». Матч стал самым результативным в истории WINLINE Basket Cup – команды набрали на двоих 211 очков.

Winline Basket Cup

Групповой этап

Группа А

Локомотив-Кубань – Мега – 109:102 (31:32, 21:22, 33:28, 24:20)

ЛОКОМОТИВ: Квитковских (23), Мартин (20 + 10 передач), Ведищев (16), Ищенко (13 + 5 подборов), Темиров (11).

МЕГА: Маркович (17 + 5 подборов), Крофлич (16), Джулович (15), Дрезгич (14 + 9 передач), Люк (12 + 5 передач), Суиго (12 + 5 подборов).

11 февраля. 20.00

Положение командЦСКА – 4-1, Парма – 3-2, Мега – 2-3, Локомотив-Кубань – 1-4.

Группа Б

Положение команд: Зенит – 3-1, УНИКС – 3-1, Уралмаш – 2-2, Игокеа – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Конечно, имея относительно неплохие средства и состав, так обделаться после 4 игр и идти 0-4, а также досрочно вылететь из турнира - это нужно было очень постараться

Но Локо смог
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Не очевидная группа для легкого прохода в следующий раунд
Жесткое будет противостояние!
Всë идёт к тому, что месяца через два Ведищев сходит в церковь, поставит свечку в память Родионову, прогонит балканца и сам возьмётся тренить Локо.
