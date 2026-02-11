NCAA проведет матч открытия сезона-2026/27 в Риме, игру может посетить папа римский

Вилланова и Нотр-Дам откроют сезон NCAA в Риме, матч может посетить папа римский.

Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA ) планирует открыть баскетбольный сезон-2026/27 матчем в Риме. По информации CBS Sports, 1 ноября 2026 года на арене «PalaTiziano» встретятся команды университетов Вилланова и Нотр-Дам.

Стороны находятся на финальной стадии переговоров: официального анонса пока не было, но оба университета настроены реализовать проект. Особую интригу придает тот факт, что нынешний понтифик, папа Лев XIV, является выпускником «Виллановы». Источники сообщают, что руководители программ уже контактировали с ним, и участие папы римского в церемонии открытия не исключено.