Наз Рид и Мухамед Гуйе оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
Форвард «Атланты» и центровой «Миннесоты» оштрафованы на 35 000 долларов.
НБА объявила, что форвард «Атланты» Мухамед Гуйе и центровой «Миннесоты» Наз Рид оштрафованы на 35 000 долларов за участие в конфликте на площадке.
Инцидент произошел 9 февраля во время матча, в котором «Тимбервулвз» одержали победу над «Хокс» со счетом 138:116. В самом начале 4-й четверти Гуйе сфолил на Риде, толкнув его сзади. После этого Рид подошел к форвард «Хокс», и оба игрока агрессивно схватили друг друга за майки.
Оба баскетболиста получили технические фолы и были удалены с площадки до конца матча.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
