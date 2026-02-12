  • Спортс
  • Томислав Томович о победе над «Мегой»: «Несмотря на то, что мы утратили шанс квалифицироваться дальше, наша работа продолжается»
Томислав Томович о победе над «Мегой»: «Несмотря на то, что мы утратили шанс квалифицироваться дальше, наша работа продолжается»

Тренер «Локо» прокомментировал первую победу команды на WINLINE Basket Cup.

«Локомотив-Кубань» одержал первую победу на WINLINE Basket Cup, переиграв сербскую «Мегу» со счетом 109:102. Главный тренер краснодарцев Томислав Томович остался доволен отношением команды к игре, несмотря на то, что турнирные задачи к этому моменту уже были потеряны.

«В первую очередь, мне очень понравилось отношение моих игроков к сегодняшнему матчу. Несмотря на то, что мы утратили шанс квалифицироваться дальше, наша работа продолжается – мы строим команду, и для нас важна каждая тренировка и каждая игра, особенно, против такого талантливого соперника, как «Мега».

Несмотря на то, что мы пропустили больше 100 очков, похвалю нашу оборону: нам не раз удавалось хорошо останавливать атаку соперника, во второй половине в паре эпизодов мы заставили их нарушить правило 24 секунд.

Просто и мы, и они играем в высоком темпе, с быстрыми владениями, отсюда такая результативность. Надеюсь, зрителям понравилось. И, конечно, я рад, что мы смогли порадовать победой болельщиков, которые всегда нас превосходно поддерживают», – добавил Томович.

Этот матч стал самым результативным в истории WINLINE Basket Cup – команды набрали на двоих 211 очков.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Winline Basket Cup
