«Индиана» рассматривала Джарретта Аллена и Оньеку Оконгву в качестве альтернативы Ивице Зубацу

«Пэйсерс» рассматривали Аллена и Оконгву в качестве альтернативы Зубацу.

«Индиана » рассматривали несколько вариантов усиления позиции центрового перед дедлайном обменов. По информации инсайдера Джейка Фишера, помимо Ивицы Зубаца , в сферу интересов клуба входили Джарретт Аллен из «Кливленда » и Оньека Оконгву из «Атланты».

Аллен связан с «Кавальерс» трехлетним контрактом на 90 миллионов долларов до 2029 года. Оконгву зарабатывает в среднем 15,5 миллиона за сезон по действующему четырехлетнему соглашению с «Хокс». Средняя годовая зарплата Зубаца составляет 19,6 миллиона, что делает его одним из наиболее сбалансированных по соотношению цены и качества центровых в лиге.

«Пэйсерс» рассчитывают, что хорватский баскетболист поможет команде вернуться в число претендентов на титул в следующем сезоне, когда Тайриз Халибертон полностью восстановится после разрыва ахилла.