Георгиос Барцокас «Црвена Звезда» – самая физически мощная команда в Евролиге»

Георгиос Барцокас «Црвена Звезда» – самая физически мощная команда в Евролиге.

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас высказался накануне матча против «Црвены Звезды», подчеркнув, что ожидает непростого противостояния с сильным и качественным соперником.

«Это очень стойкий коллектив. «Црвена Звезда» – самая физически мощная команда в Евролиге. Именно поэтому мы столкнулись с проблемами в первой игре против них, хотя в третьей четверти имели крупное преимущество», – отметил греческий специалист.

Матч «Олимпиакос» – «Црвена Звезда» пройдет 12 февраля. Начало встречи – 22.15 по мск.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
