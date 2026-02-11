Георгиос Барцокас «Црвена Звезда» – самая физически мощная команда в Евролиге.

Главный тренер «Олимпиакоса » Георгиос Барцокас высказался накануне матча против «Црвены Звезды », подчеркнув, что ожидает непростого противостояния с сильным и качественным соперником.

«Это очень стойкий коллектив. «Црвена Звезда» – самая физически мощная команда в Евролиге. Именно поэтому мы столкнулись с проблемами в первой игре против них, хотя в третьей четверти имели крупное преимущество», – отметил греческий специалист.

Матч «Олимпиакос» – «Црвена Звезда» пройдет 12 февраля. Начало встречи – 22.15 по мск.