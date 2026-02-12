НБА. 26 очков Альварадо помогли «Нью-Йорку» разгромить «Филадельфию», «Торонто» крупно проиграл «Детройту» и другие результаты
12 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четырнадцать матчей.
«Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
Как на это реагировал тренер? Никак - у него же плановая ротация. И Сантос, и Пэйтон должны были стоически пережить положенные им отрезки. К последнему перерыву те самые +16 благополучно обнулились.
И на четвертую четверть Воины вышли уже пустые. Что-то мог бы организовать Спенсер, но он тоже уже наигрался, да и Подземски с Мелтоном просто не отдавали ему мяч. Подз хорошо отыграл две трети матча, но на последние 12 минут, по хорошему, выходить вообще не должен был. Собственно, вся команда выдохлась. И при этом... у Керра на скамейке оставался молодой и здоровый Ричард! Да, это типичный Керр: пусть его парни уже вовсю тачку возят, но лишнего игрока он им на подмогу не выпустит - ибо график ротации собьёт! И каждый сезон десятки раз вот такая петрушка.