  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. 26 очков Альварадо помогли «Нью-Йорку» разгромить «Филадельфию», «Торонто» крупно проиграл «Детройту» и другие результаты
124

НБА. 26 очков Альварадо помогли «Нью-Йорку» разгромить «Филадельфию», «Торонто» крупно проиграл «Детройту» и другие результаты

12 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четырнадцать матчей.

«Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию».

«Торонто» уступил «Детройту».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
результаты
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoМилуоки
logoЧикаго
logoКливленд
logoНовый Орлеан
logoБостон
logoБруклин
logoСакраменто
logoНью-Йорк
logoТоронто
logoАтланта
logoВашингтон
logoДетройт
logoХьюстон
logoСан-Антонио
logoШарлотт
logoИндиана
logoКлипперс
logoПортленд
logoЮта
logoОклахома-Сити
logoМайами
logoМемфис
logoДенвер
logoФиникс
logoОрландо
logoМиннесота
logoФиладельфия
124 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Синоптики прогнозируют массовое переобувание по Кэму Томасу на Спорце
Ответ Игорь Щи
Синоптики прогнозируют массовое переобувание по Кэму Томасу на Спорце
Да всегда понятно было что в нетс его использовали неправильно
Ответ Игорь Щи
Синоптики прогнозируют массовое переобувание по Кэму Томасу на Спорце
Так это кратковременный дождь из попаданий в корзину…
Финикс Санз с Оклахомой сити Тандер будут играть в Мортгедж Матчап Центр (Mortgage Matchup Center).
Ответ Вадим flanec
Финикс Санз с Оклахомой сити Тандер будут играть в Мортгедж Матчап Центр (Mortgage Matchup Center).
Тебе надо в это упорство еще статистику первой лиги просить)
Ответ bear7904
Тебе надо в это упорство еще статистику первой лиги просить)
Ну, первая не первая, а Финикс уже почти 5й месяц играет на арене с новым названием. Пора бы уже проснуться спортсу.
Через пару минут после +16 у запасных ГСВ кончился бензин. Сантос - неплохой игрок, но не более чем на 15-20 минут. Сегодня у него и так был не лучший день, а тут ещё в конце третьей его нашёл великий и ужасный Келдон Джонсон. Что ни проход - то попадание. И каждый раз в ответных атаках Пэйтон запускал кирпичи.
Как на это реагировал тренер? Никак - у него же плановая ротация. И Сантос, и Пэйтон должны были стоически пережить положенные им отрезки. К последнему перерыву те самые +16 благополучно обнулились.
И на четвертую четверть Воины вышли уже пустые. Что-то мог бы организовать Спенсер, но он тоже уже наигрался, да и Подземски с Мелтоном просто не отдавали ему мяч. Подз хорошо отыграл две трети матча, но на последние 12 минут, по хорошему, выходить вообще не должен был. Собственно, вся команда выдохлась. И при этом... у Керра на скамейке оставался молодой и здоровый Ричард! Да, это типичный Керр: пусть его парни уже вовсю тачку возят, но лишнего игрока он им на подмогу не выпустит - ибо график ротации собьёт! И каждый сезон десятки раз вот такая петрушка.
Ответ Gauche
Через пару минут после +16 у запасных ГСВ кончился бензин. Сантос - неплохой игрок, но не более чем на 15-20 минут. Сегодня у него и так был не лучший день, а тут ещё в конце третьей его нашёл великий и ужасный Келдон Джонсон. Что ни проход - то попадание. И каждый раз в ответных атаках Пэйтон запускал кирпичи. Как на это реагировал тренер? Никак - у него же плановая ротация. И Сантос, и Пэйтон должны были стоически пережить положенные им отрезки. К последнему перерыву те самые +16 благополучно обнулились. И на четвертую четверть Воины вышли уже пустые. Что-то мог бы организовать Спенсер, но он тоже уже наигрался, да и Подземски с Мелтоном просто не отдавали ему мяч. Подз хорошо отыграл две трети матча, но на последние 12 минут, по хорошему, выходить вообще не должен был. Собственно, вся команда выдохлась. И при этом... у Керра на скамейке оставался молодой и здоровый Ричард! Да, это типичный Керр: пусть его парни уже вовсю тачку возят, но лишнего игрока он им на подмогу не выпустит - ибо график ротации собьёт! И каждый сезон десятки раз вот такая петрушка.
Подз отыграл максимум минут 5 хорошо. Начал 4/4, закончил 4/11, самый минусовой игрок с большим отрывом. Все рывки были без него. Лишь Грин и Мелтон отлично сыграли.
Тем временем, Кем Томас тащит Милваки...
Если все нормально, после сегодняшнего матча Никола Йокич войдет в топ-100 по набранным очкам в NBA (сейчас 17303, осталось 4 очка). Чтобы попасть в топ-50, нужно еще больше трех тысяч очков (у пятидесятого Джо Джонсона 20407). К тому же перед Йокичем несколько действующих игроков, включая Энтони Дэвиса (19385), Пола Джорджа (19128) и Кайри Ирвинга (18433). В общем, даже если без травм, то придется ждать в лучшем случае конца следующего сезона. А далее надеюсь минимум на топ-20.
Спортц ! Ну задолбал ваш скроллинг на этой баскетбольной ветке ! Неужели нельзя убрать ? Место экономите ?
Ответ Игорь Ерин
Спортц ! Ну задолбал ваш скроллинг на этой баскетбольной ветке ! Неужели нельзя убрать ? Место экономите ?
А еще через телефон постоянно «нажимается» любой рандомный пользователь на ветке новости и появляется внизу экрана
Клипперс с победой! Команда показала характер и мастерство. Поднять паруса! 🏴‍☠️ 🌊
Ответ Алекс Баландин
Клипперс с победой! Команда показала характер и мастерство. Поднять паруса! 🏴‍☠️ 🌊
Согласен. И обмены провели отличные. Не то что мои сонные Хит...
Ответ Pomor191
Согласен. И обмены провели отличные. Не то что мои сонные Хит...
Тихий дедлайн обменов от Майами удивил конечно.
Никола почти квадрупл с потерями сделал. Слабо играет относительно своего уровня после травмы. Надеюсь вернет форму после матча звезд
Долго же запрягали Шпоры, но как ни мучались а родили, победу.
эй, а где же: Милуоки Кэма Томаса?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Хьюстон» победил «Клипперс», 40 очков Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» разгромить «Лейкерс» и другие результаты
11 февраля, 05:59
НБА. 32 очка и решающие штрафные Митчелла принесли «Кливленду» победу над «Денвером», 22+6+10 Джеймса не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Оклахоме» и другие результаты
10 февраля, 07:31
НБА. 41 очко Кавая Ленарда помогло «Клипперс» победить «Миннесоту», «Нью-Йорк» обыграл «Бостон» благодаря 31 очку Джейлена Брансона и другие результаты
9 февраля, 07:00
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Пашутин и Велимир Перасович назвали стартовые составы команд Матча всех звезд Лиги ВТБ
19 минут назадФото
Тим Макмэн о проблеме «танкинга»: «Штрафы – это просто PR-тактика от Адама Сильвера, погрозили пальчиком»
27 минут назад
Бобби Маркс: «Менеджер одной из команд сказал, что выписал бы чек с открытой суммой за место в Топ-3 драфта»
41 минуту назад
«Партизан» отказал 4 клубам НБА, пытавшимся заполучить Исаака Бонгу
56 минут назад
Джеди Осман назвал причиной стычки в конце матча празднование победы соперником на логотипе «Панатинаикоса»: «Нельзя проявлять неуважение к этому клубу»
сегодня, 12:32
Майк Джеймс намерен покинуть «Монако»: «Не надо мне врать и говорить, что деньги вот-вот придут, когда их нет, выставляя меня дураком»
сегодня, 12:11
Андрей Кириленко: «Главное, что Дёмин победил на матче новичков, как и я, и Леха Швед»
сегодня, 11:48
Владелец «Финикса» Мэтью Ишбиа забросил через 229-сантиметрового Тако Фалла
сегодня, 11:33Видео
В НБА нарастает уверенность, что Леброн Джеймс вернется в «Кливленд» для «величайшего прощального тура»
сегодня, 11:18
Лука Дончич: «До 41 года я играть не собираюсь, это уж точно»
сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Варезе» встретится с «Брешией», «Триест» сыграет с «Наполи» и другие матчи
сегодня, 09:15
ACB. «Сарагоса» встретится с «Ховентудом», «Тенерифе» примет «Бреоган» и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бахчешехиру», «Бурсаспор» сыграет против «Бешикташа»
сегодня, 12:35
Чемпионат Греции. «Ираклис» сыграет с «Олимпиакосом», ПАОК встретится с АЕКом и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Бурк», «Нанси» – «Виллербан» и другие матчи
сегодня, 12:35
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает «Динамо Москва»
сегодня, 12:35Live
Пейдж Бекерс проиграла Челси Грэй в четвертьфинале турнира один на один
сегодня, 09:40Видео
Чемпионат Франции. «Шоле» победил «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 21:37
Адриатическая лига. «Студентски центар» победил «Спартак Суботица», «Вена» справилась с КРКА
вчера, 21:37
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» проиграл «Манисе»
вчера, 18:45
Рекомендуем