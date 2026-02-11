Билеты на «Финал четырех» Евролиги в Афинах были проданы за 5 минут

Первая фаза продажи билетов на «Финал четырех» Евролиги завершилась за 5 минут.

Евролига провела первую фазу продажи билетов на главное событие сезона – «Финал четырех» в Афинах. Сессия завершилась за 5 минут. В момент пиковой нагрузки на сайт зашли 400 тысяч пользователей (50 тысяч – максимум в прошлом году).

Лига проведет еще две фазы – 26 февраля и 17 марта, после завершения регулярного сезона.