Кевин Гарнетт: «Харден может добавить Мобли и Аллену по 6-8 очков за матч»
Кевин Гарнетт: Харден может добавить Мобли и Аллену по 6–8 очков за матч.
Экс-игрок НБА Кевин Гарнетт уверен, что с приходом Джеймса Хардена передняя линия «Кливленда» в лице Эвана Мобли и Джарретта Аллена выйдет на новый уровень.
«Он им поможет. Знаете почему? Посмотрите на Зубаца, Харден сделал его опасным под кольцом. Клинт Капела – Харден раскрыл его как вертикальную опцию в нападении и помог получить крупный контракт. Если Эван Мобли и Джарретт Аллен смогут перенять то, что Харден делал с Зубацем – все, игра сделана.
Он прямо сейчас может заново открыть Мобли. Он может добавить Мобли и Аллену по 6-8 очков за матч – просто за счет угрозы навесных передач», – заявил Гарнетт в подкасте KG Certified.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст KG Certified
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кажется что больше всех от прихода бороды выиграет именно Джаред Аллен. Он вообще мне давно кажется образцовым центровым для любой команды, а с Харденом добавит в наборе очков
Кажется что больше всех от прихода бороды выиграет именно Джаред Аллен. Он вообще мне давно кажется образцовым центровым для любой команды, а с Харденом добавит в наборе очков
летом обменяют на «не жадного» крабса и темка с концом
Кажется что больше всех от прихода бороды выиграет именно Джаред Аллен. Он вообще мне давно кажется образцовым центровым для любой команды, а с Харденом добавит в наборе очков
Джарретт Аллен. Джаред - это Дадли.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем