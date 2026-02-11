Кевин Гарнетт: Харден может добавить Мобли и Аллену по 6–8 очков за матч.

Экс-игрок НБА Кевин Гарнетт уверен, что с приходом Джеймса Хардена передняя линия «Кливленда » в лице Эвана Мобли и Джарретта Аллена выйдет на новый уровень.

«Он им поможет. Знаете почему? Посмотрите на Зубаца , Харден сделал его опасным под кольцом. Клинт Капела – Харден раскрыл его как вертикальную опцию в нападении и помог получить крупный контракт. Если Эван Мобли и Джарретт Аллен смогут перенять то, что Харден делал с Зубацем – все, игра сделана.

Он прямо сейчас может заново открыть Мобли. Он может добавить Мобли и Аллену по 6-8 очков за матч – просто за счет угрозы навесных передач», – заявил Гарнетт в подкасте KG Certified.