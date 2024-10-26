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Судья Евролиги Матей Болтаузер отстранен от работы на один сезон за кражу в аэропорту

Судья Матей Болтаузер отстранен от работы на один сезон.

Словенец не был включен в список судей на сезон Евролиги-2024/25 после попытки кражи в аэропорту Никола Тесла в Белграде в прошлом сезоне.

Болтаузер пытался украсть флакон духов Tom Ford стоимостью 221 евро в зоне беспошлинной торговли аэропорта 5 декабря 2023 года после матча Евролиги между «Партизаном» и «Монако». После задержания судья признал свою вину и возместил ущерб, тем не менее Евролига начала дисциплинарную процедуру.

По данным Mozzart Sport, Болтаузер сможет подать заявку на возвращение к судейству Евролиги в следующее межсезонье.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
происшествия
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судьи
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