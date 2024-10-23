Михаил Беленицкий: «Ключом к победе над «Пармой» стала слаженная командная игра УНИКСа в нападении»
Михаил Беленицкий назвал ключи к победе УНИКСа над «Пармой» – 83:74.
«Считаю, ключом к победе стала наша слаженная командная игра в нападении. Все игроки старались делиться мячом, благодаря чему у нас было много открытых бросков. Кроме того, сегодня УНИКС показал агрессивную игру в защите.
Стремились выполнять все тренерские установки. Возможно, в некоторых моментах в защите не все получалось идеально, но благодаря полной самоотдаче и огромному желанию победить нам удалось нивелировать допущенные ошибки.
Что касается моей игры, считаю, что сыграл хорошо. Однако это заслуга всей команды, которая находила меня точными передачами. Мне оставалось только реализовывать созданные моменты и поражать кольцо», – сказал форвард УНИКСа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт УНИКСа
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