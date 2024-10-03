Женский Суперкубок Европы перенесен на четверг из-за поведения болельщиков

Суперкубок Европы продолжится в четверг 3 октября без болельщиков.

Матч на Суперкубок Европы-2024 между женскими командами «Бешикташ » и «Фенербахче » в Стамбуле был остановлен ​​через две минуты после начала первой четверти из-за поведения болельщиков на трибунах.

После консультаций с руководством обоих клубов и принимая во внимание безопасность игроков и делегаций команд, ФИБА-Европа решила, что матча возобновится завтра, в четверг 3 октября, в 16:00 по местному времени (17:00 мск), но без болельщиков.