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Джейсон Ричардсон: «Коэн Карр может стать следующим Винсом Картером»

Джейсон Ричардсон назвал игрока, который может стать следующим Винсом Картером.

«Это секрет, но в университете Мичиган есть один парень. Сейчас он работает над броском в прыжке. Он делает что-то очень похожее на то, что я делал раньше, но прыгает выше меня.

Его зовут Коэн Карр из Атланты, штат Джорджия. Один из самых прыгучих парней, которых я видел. У него есть шанс стать следующим Винсом Картером», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Брэндона Робинсона
logoДжейсон Ричардсон
logoВинс Картер
logoНБА
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