Джейсон Ричардсон: «Коэн Карр может стать следующим Винсом Картером»

Джейсон Ричардсон назвал игрока, который может стать следующим Винсом Картером.

«Это секрет, но в университете Мичиган есть один парень. Сейчас он работает над броском в прыжке. Он делает что-то очень похожее на то, что я делал раньше, но прыгает выше меня.

Его зовут Коэн Карр из Атланты, штат Джорджия. Один из самых прыгучих парней, которых я видел. У него есть шанс стать следующим Винсом Картером », – сказал бывший игрок НБА .