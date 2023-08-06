15-летний сын Джейсона Ричардсона забил сверху с разворотом на 360, перепрыгнув через игрока

Джексон Ричардсон, 15-летний сын бывшего игрока НБА Джейсона Ричардсона, исполнил фантастический данк с разворотом на 360 градусов, перепрыгнув через игрока.

Джейсон Ричардсон является двукратным победителем конкурса данков (2002, 2003). 42-летний свингмен завершил карьеру в 2015 году.

15-летний Джексон играет за школу Бишоп Горман.

От данков Джордана и трех Берда к сегодняшнему кризису идей. Прослеживаем эволюцию конкурсов НБА