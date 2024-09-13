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Кармело Энтони: «В сегодняшних «Никс» набирал бы по 28 очков за игру»

Кармело Энтони предположил, сколько набирал бы очков в современных «Никс».

«Если взять меня 12-го, 13-го, 14-го годов? Думаю, очень многое сходится с учетом составов команд. Я мог бы не просто набирать очки, но быть очень эффективным и освоить все то, что мне нужно делать в этом нападении. Если взять меня тех лет и внедрить в сегодняшнюю игру, получилось бы очень эффективно, очень эффективно.

Мне кажется, с этой командой я набирал бы в среднем по 28 очков», – считает экс-игрок НБА.

В сезоне-12/13 представлявший «Нью-Йорк» Энтони в среднем набирал 28,7 очка за игру и был лучшим в лиге по этому показателю.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
logoКармело Энтони
logoНью-Йорк
logoНБА
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