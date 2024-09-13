Виктор Хряпа о сборной России: «Молодая, сыгранная и энергичная команда»

Виктор Хряпа оценил нынешний уровень сборной России.

По мнению прославленного форварда, полностью понять силу команды мешает отсутствие серьезной игровой практики.

– Что можете сказать об игре сборной России по ее последним матчам на Кубке Дружбы в Перми?

– Команда молодая, сыгранная, энергичная. Ребята хотят играть и побеждать, но этого уровня мало. Чтобы понять свою силу, нужны настоящие международные клубные матчи.

– А если бы мы имели возможность выступать на международных турнирах и пробились на олимпийский турнир, то что было тогда?

– Это все из области «если бы да кабы». Потому что на Олимпиаду еще надо попасть. Та же сборная Словении с Лукой Дончичем не попала туда.