Кендрик Перкинс составил Топ-5 иностранных игроков НБА. На 1-м месте Никола Йокич
Кендрик Перкинс составил Топ-5 иностранных игроков в истории НБА.
Пятерку лучших по версии чемпиона лиги в составе «Бостона» возглавил сербский центровой «Денвера» Никола Йокич.
1. Никола Йокич, Сербия
2. Хаким Оладжувон, Нигерия
3. Яннис Адетокумбо, Греция
4. Дирк Новицки, Германия
5. Ману Джинобили, Аргентина.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Retweet
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