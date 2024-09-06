Сыновья Карлоса Бузера, Гилберта Аренаса и Тревора Аризы попали в Топ-25 перспективных молодых игроков от ESPN

ESPN выложил рейтинг перспективных школьников

В Топ-25 попали сыновья Карлоса Бузера , Гилберта Аренаса и Тревора Аризы .

Кэмерон Бузер оказался на 2-м месте, Элайджа Аренас – на 11-м, Тадж Ариза – на 14-м.

Рейтинг составлялся без учета предполагаемого года выхода на драфт. Первое место остается за фаворитом драфта-2026 Эй Джей Дибантсой.