Сыновья Карлоса Бузера, Гилберта Аренаса и Тревора Аризы попали в Топ-25 перспективных молодых игроков от ESPN
ESPN выложил рейтинг перспективных школьников
В Топ-25 попали сыновья Карлоса Бузера, Гилберта Аренаса и Тревора Аризы.
Кэмерон Бузер оказался на 2-м месте, Элайджа Аренас – на 11-м, Тадж Ариза – на 14-м.
Рейтинг составлялся без учета предполагаемого года выхода на драфт. Первое место остается за фаворитом драфта-2026 Эй Джей Дибантсой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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