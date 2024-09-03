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  • Гилберт Аренас: «Миллс играет в НБА по 4 минуты, а в сборной набрасывает по 20 очков. И ты понимаешь, как сложно в НБА»
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Гилберт Аренас: «Миллс играет в НБА по 4 минуты, а в сборной набрасывает по 20 очков. И ты понимаешь, как сложно в НБА»

Гилберт Аренас порассуждал об уровне игры в НБА

По мнению экс-игрока лиги, преображение ролевых игроков вроде Патти Миллса в национальных сборных показывает, насколько сложно проявить себя в НБА.

«Посмотрите на Патти Миллса. Сразу появляется понимание того, скольким ему приходится жертвовать, чтобы вписаться в команду НБА. Потому что после приезда в сборную Австралии он становится неудержимым. Он там на уровне Луки Дончича. Это показывает, насколько сильны составы команд НБА, сколько там таланта и мастерства.

Миллс играет в НБА по 4 минуты, а в сборной набрасывает по 20 очков. И ты понимаешь, как сложно в НБА. В лиге ему приходится выполнять роль. И это не роль Патти Миллса в сборной Австралии. Его роль – поддерживать ритм, не напороть. Дело не только в таланте и уровне IQ. Иногда кому-то просто не хватает минут», – считает Аренас.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoсборная Австралии
logoНБА
logoГилберт Аренас
logoЮта
logoПатрик Миллс
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