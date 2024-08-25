«Миннесота Линкс» вывели из обращения 23-й номер Майи Мур

23-й номер Майи Мур вывели из обращения в «Миннесоте».

Мур официально объявила о завершении игровой карьеры в январе 2023 года.

Баскетболистка завоевала четыре титула чемпиона WNBA (2011, 2013, 2015, 2017) в составе « », за которую она выступала с 2011 по 2018 год. В 2013 году она стала MVP финальной серии, а в 2014-м была признана MVP лиги. Также она является шестикратной участницей Матча всех звезд WNBA.

В составе сборной США Мур стала двукратной олимпийской чемпионкой и дважды выиграла чемпионат мира. В России американка выступала за екатеринбургский УГМК.

«Так взволнована возможностью вернуться, чтобы воссоединиться с командой и отпраздновать столько особенных моментов. До сих пор поражаюсь тому, чего мы смогли добиться нашим составом, и как здорово мы работали вместе!», – призналась форвард.