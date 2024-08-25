Женская НБА. «Нью-Йорк» уступил «Коннектикуту», «Миннесота» обыграла «Индиану»
Сегодня состоялись два матча регулярного чемпионата женской НБА.
Лидер чемпионата «Нью-Йорк» уступил на своей арене «Коннектикуту», 31 очко Нафисы Коллиер помогло «Миннесоте» обыграть «Индиану» Кейтлин Кларк.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Коннектикут – 64:72 (25:20, 13:20, 14:19, 12:13)
НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (15 + 15 подборов), Фибих (14 + 5 подборов), Ионеску (12), Джонс (10 + 8 подборов)
КОННЕКТИКУТ: Мэбри (15 + 6 подборов), Кэррингтон (13), Нельсон-Одода (12), Джонс (11 + 6 подборов), Боннер (10 + 12 подборов)
25 августа. 2.00
Миннесота – Индиана – 90:80 (29:16, 16:28, 22:16, 23:20)
МИННЕСОТА: Коллиер (31 + 5 подборов), Макбрайд (19), Карлтон (16), Хидман (10), Уильямс (10 + 6 передач)
ИНДИАНА: Кларк (23 + 5 подборов + 8 передач), Митчелл (21), Бостон (10 + 15 подборов), Халл (10)
25 августа. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.