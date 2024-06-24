Товарищеские матчи. Польша уступила Бразилии, Доминиканская республика обыграла Кот-д′Ивуар

Сегодня прошли 2 товарищеских матча в рамках подготовки к отбору на Олимпиаду.

Бразилия обыграла Польшу. Доминиканская республика победила Кот-д′Ивуар.

Товарищеские матчи

Польша – Бразилия – 75:91 (21:21, 18:28, 20:17, 16:25)

ПОЛЬША: Понитка (19 + 5 подборов), Миличич (13)

БРАЗИЛИЯ: Кабокло (21), Перейра (18 + 12 подборов), Мейндл (15 + 6 подборов), Диас (12), Сантос (11)

24 июня. 19.30

Доминиканская республика – Кот-д′Ивуар – 69:67 (17:18, 21:12, 15:22, 16:15)

24 июня. 19.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.