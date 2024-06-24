Шакил О′Нил об игроках, которые попадаются на ставках: «Я бы давал им 30 дней на то, чтобы вернуть всю зарплату»

Теги Шакил О′Нил НБА Ставки на баскетбол Джонтэй Портер Баскетбол

Шакил О′Нил предложил меры против игроков, которые попадаются на ставках.

«Я бы давал им 30 дней на то, чтобы вернуть всю зарплату. Если этого не происходит, то такой баскетболист должен быть отстранен от участия во всех лигах. НБА, Европа, полный запрет на выступления. Нельзя играть даже в Overtime Elite (частная лига для молодых игроков в Атланте – прим. Sports.ru)», – заявил легендарный центровой.

НБА по ходу сезона-23/24 пожизненно дисквалифицировала за ставки центрового «Торонто» Джонтэя Портера.

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