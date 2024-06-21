Джейсон Тейтум: «Во время гольфа все называли меня «чемпионом». Как же мне это чертовски нравится»

Джейсон Тейтум рассказал о буднях чемпиона НБА.

«Во время гольфа сегодня все называли меня «чемпионом». Как же мне это чертовски нравится 😂😂😂🏆

Не могу дождаться парада», – написал звездный форвард «Селтикс».

«Бостон» завоевал 18-й титул в истории клуба, победив в финале «Даллас» 4-1.