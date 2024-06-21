Джейсон Тейтум: «Во время гольфа все называли меня «чемпионом». Как же мне это чертовски нравится»
Джейсон Тейтум рассказал о буднях чемпиона НБА.
«Во время гольфа сегодня все называли меня «чемпионом». Как же мне это чертовски нравится 😂😂😂🏆
Не могу дождаться парада», – написал звездный форвард «Селтикс».
«Бостон» завоевал 18-й титул в истории клуба, победив в финале «Даллас» 4-1.
Я вообще не болельщик Бостона, даже и близко, но давай откровенно: ты просто решил до них докопаться, вот и всё.
П.С.: хотя пост Брауна про ГОАТА Тейтума был, конечно, забавный) Люди в эйфории, самые первые дни, кто знает, в каком вообще состоянии Браун это писал?)