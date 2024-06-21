Джейсон Тейтум: «Во время гольфа все называли меня «чемпионом». Как же мне это чертовски нравится»

Теги Бостон НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум рассказал о буднях чемпиона НБА.

«Во время гольфа сегодня все называли меня «чемпионом». Как же мне это чертовски нравится 😂😂😂🏆

Не могу дождаться парада», – написал звездный форвард «Селтикс».

«Бостон» завоевал 18-й титул в истории клуба, победив в финале «Даллас» 4-1.

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6 комментариев
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Короче гольф лучше рыбалки.
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Ответ Максим Макеев
интервью кельтов после чемпионства напоминают серию южного парка «угроза самодовольством» когда все купили электрокары и так возгордились своей заботой о природе что образовалось «облако самодовольства» которое чуть всех не крякнуло
А сразу после чемпионства есть такие команды, игроки которых все как один помалкивают, возможно даже стыдливо, а если и говорят, то только "без комментариев" или "к превеликому сожалению, удача оказалась на нашей стороне, но, увы, её было настолько много, что хватило для самого несправедливого чемпионства в истории"? Ведь, очевидно, именно такого поведения от игроков Бостона ждут некоторые пользователи здесь?)
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Ответ Максим Макеев
ну на самом деле Уайт и Стивенс с Хорфордом( он особо важен)именно так и отреагировали что то типа в стиле «не терять голову», а Джеи там отправились называться чемпионами и величайшими
И ты реально ожидаешь, что все щас будут говорить "без комментариев" и прочее? Назовёшь мне хоть одно чемпионство, где все игроки и тренеры вели себя исключительно скромно? Денвер может очень скромно себя вёл? Нет, не вёл. Люди взяли чемпионство, могут позволить себе примерно любую риторику, но видимо именно бостонцам нельзя говорить, что им нравится, когда их называют чемпионами (ишь какой нескромный Тейтум, нравится ему, видите ли!), всем остальным командам можно вести себя соответственно ситуации.
Я вообще не болельщик Бостона, даже и близко, но давай откровенно: ты просто решил до них докопаться, вот и всё.
П.С.: хотя пост Брауна про ГОАТА Тейтума был, конечно, забавный) Люди в эйфории, самые первые дни, кто знает, в каком вообще состоянии Браун это писал?)
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