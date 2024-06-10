Стивен Эй Смит о финале: «Ситуация выглядит, как будто Луку Дончича избивают толпой на улице, а Макси Клебер убегает»

Теги Бостон Даллас Лука Дончич Эдриан Воджнаровски Деррик Джонс Макси Клебер Стивен Эй Смит Пи Джей Вашингтон Дэниэл Гэффорд Дерек Лайвли Баскетбол

Стивен Эй Смит раскритиковал ролевых игроков «Далласа».

«Помню, как Воджнаровски рассказывал о многолетней дружбе Луки Дончича и Макси Клебера. На мой взгляд, Луке нужно пересмотреть эти отношения. Разве так относятся к друзьям? Ситуация выглядит, как будто Луку Дончича избивают толпой на улице, а Макси Клебер убегает.

Дерек Лайвли – новичок и выглядит как новичок. Он же умеет играть в баскетбол. Что случилось, Лайвли?! Дэниэл Гэффорд показал себя получше, но Пи Джей Вашингтон и Деррик Джонс! 13 и 20 процентов трехочковых? Вы же хорошо бросали весь плей-офф? Но главное – это открытые «трешки»! У вас были все шансы. Особенно у Клебера. Это ваша работа! Вы обязаны это делать!

Это ролевые игроки, которые не исполняют свои роли. И если они не возьмутся за дело, я не исключаю проигрыша всухую», – заключил эксперт ESPN.

«Бостон» ведет со счетом 2-0 в финальной серии с «Далласом» после двух домашних матчей.

 

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4 комментария
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Лучше не скажешь🏀
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В целом по фактам. Пока что Лука играет за себя и за "тех парней". Нужна помощь - как от ролевиков, так и от Кайри.
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...а Ирвинг еще и пинков добавляет
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Ответ pele_kan
В целом по фактам. Пока что Лука играет за себя и за "тех парней". Нужна помощь - как от ролевиков, так и от Кайри.
ролевиков не хватит - они играют так как могут против отлично укомплектованной и сбаланасированной команды. Все зависит от кайри - если он не включится, то Лука не сможет ничего сделать в одного против звезд бостона
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