Стивен Эй Смит о финале: «Ситуация выглядит, как будто Луку Дончича избивают толпой на улице, а Макси Клебер убегает»

Стивен Эй Смит раскритиковал ролевых игроков «Далласа».

«Помню, как Воджнаровски рассказывал о многолетней дружбе и . На мой взгляд, Луке нужно пересмотреть эти отношения. Разве так относятся к друзьям? Ситуация выглядит, как будто Луку Дончича избивают толпой на улице, а Макси Клебер убегает.

Дерек Лайвли – новичок и выглядит как новичок. Он же умеет играть в баскетбол. Что случилось, ?! Дэниэл Гэффорд показал себя получше, но и ! 13 и 20 процентов трехочковых? Вы же хорошо бросали весь плей-офф? Но главное – это открытые «трешки»! У вас были все шансы. Особенно у Клебера. Это ваша работа! Вы обязаны это делать!

Это ролевые игроки, которые не исполняют свои роли. И если они не возьмутся за дело, я не исключаю проигрыша всухую», – заключил эксперт ESPN.

«Бостон» ведет со счетом 2-0 в финальной серии с «Далласом» после двух домашних матчей.