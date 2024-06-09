Арестован четвертый человек по делу о незаконных ставках, затронувшему бывшего игрока «Торонто» Джонтэя Портера
Аммар Ававди сдался полиции в рамках дела по незаконным ставками.
Ававди стал четвертым арестованным по делу, связанному с именем бывшего баскетболиста «Торонто» Джонтэя Портера. Арестованный обвиняется в давлении на неназванного «Игрока 1», который должен был покинуть игру досрочно из-за долгов, связанных со ставками. Для связи использовался зашифрованный мессенджер.
Ававди был освобожден под залог в 100 тысяч долларов.
Следствие не указывает Портера в деле и не предъявляет игроку обвинений.
Адвокат баскетболиста сообщал, что Портер проходит лечение от игровой зависимости и сотрудничает со следствием.