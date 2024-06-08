Адвокат: «Джонтэй Портер проходит лечение в связи с зависимостью от ставок»
Адвокат рассказал о текущей ситуации с Джонтэем Портером.
Бывший форвард «Торонто», которого НБА пожизненно дисквалифицировала из-за скандала со ставками на спорт, «проходит лечение», заявил его адвокат Джефф Йенсен в пятницу.
«Джонтэй – хороший молодой человек с сильной верой, которая поможет ему справиться с этим. Он погряз в азартных играх.
Сейчас он проходит лечение и полностью сотрудничает с правоохранительными органами», – сказал Йенсен.