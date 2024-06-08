Адвокат: «Джонтэй Портер проходит лечение в связи с зависимостью от ставок»

Теги НБА Ставки на баскетбол Джонтэй Портер Баскетбол

Адвокат рассказал о текущей ситуации с Джонтэем Портером.

Бывший форвард «Торонто», которого НБА пожизненно дисквалифицировала из-за скандала со ставками на спорт, «проходит лечение», заявил его адвокат Джефф Йенсен в пятницу.

«Джонтэй – хороший молодой человек с сильной верой, которая поможет ему справиться с этим. Он погряз в азартных играх.

Сейчас он проходит лечение и полностью сотрудничает с правоохранительными органами», – сказал Йенсен.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Лечение от дармовых договорняков?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий