Адвокат: «Джонтэй Портер проходит лечение в связи с зависимостью от ставок»

Адвокат рассказал о текущей ситуации с Джонтэем Портером.

Бывший форвард «Торонто», которого пожизненно дисквалифицировала из-за скандала со ставками на спорт, «проходит лечение», заявил его адвокат Джефф Йенсен в пятницу.

« – хороший молодой человек с сильной верой, которая поможет ему справиться с этим. Он погряз в азартных играх.

Сейчас он проходит лечение и полностью сотрудничает с правоохранительными органами», – сказал Йенсен.