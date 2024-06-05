Дмитрий Кулагин: «В день четвертого матча с ЦСКА при 0-3 я проснулся с мыслью: «Не сегодня»

Дмитрий Кулагин оценил расклад сил перед пятым матчем финальной серии с ЦСКА.

УНИКС Кулагина уступает в решающем противостоянии сезона лиги ВТБ со счетом 1-3.

«Сейчас проходит финал Единой лиги ВТБ. Безусловно, на данном этапе каждая игра имеет значение. Мы все знаем предысторию, насколько тяжелое поражение нанес УНИКСу. Признаюсь откровенно, при счете 0-3 не в пользу своей команды тяжело настраиваться на матч, выходить и показывать высокий уровень. Поэтому я очень рад, что 2 июня в Москве мы смогли найти свою игру и показали командный баскетбол от первой до последней минуты. Я поздравляю с победой всех наших болельщиков и членов команды.

Отмечу, что лидер УНИКСа Нено Димитриевич сыграл на присущем ему высоком уровне. Вячеслав Зайцев продемонстрировал игру настоящего капитана и стал ключевой фигурой во второй половине матча, настоящим Х-фактором, который помог нам закрепиться, уйти от соперника на 15-20 очков. Также выделю Александра Стуленкова: он впервые принял участие в финале. Здорово, что нам удалось победить. Но предстоит еще много работы.

Смущали ли нас подготовленное конфетти и Кубок Белова на паркете? Знаете, в тот день я проснулся с мыслью: «Не сегодня». Мы все в душе верили, что сумеем переломить ход серии. В воскресенье на паркете «Мегаспорта» сила УНИКСа была в том защитном баскетболе, который мы определили для себя. К тому же мы видели большое количество болельщиков, проделавших непростой путь из Казани в Москву на автобусе. Они очень дружно и с барабанами приветствовали нас перед игрой. Это придало нам сил! Мы посвящаем победу этим ребятам и всем нашим болельщикам.

Сейчас мы готовимся к следующему матчу, который пройдет 5 июня в Казани. Уверен, нам предстоит непростая игра, ведь ЦСКА – очень сильный соперник. Мы продолжаем выполнять свою работу и стремиться к победе. Мы все здесь собрались, чтобы побеждать. Для этого обе команды усердно работают с августа прошлого года. Конечно, в игре будет лишь один победитель. Кто окажется сильнее, покажет время», – уверен защитник УНИКСа.