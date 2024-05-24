Виктор Бычков: «Гарбахоса и Дельфино получали в «Химках» около трех миллионов долларов в год»

Теги ЦСКА Химки Карлос Дельфино Хорхе Гарбахоса Виктор Бычков Единая лига ВТБ Баскетбол

Экс-директор «Химок» Виктор Бычков назвал самых высокооплачиваемых легионеров .

– Мы слышали, Лэнгфорд зарабатывал в «Химках» два с половиной миллиона долларов в год.

– Ну что вы! Гораздо меньше. При мне самыми высокооплачиваемыми игроками клуба были Хорхе Гарбахоса и Карлос Дельфино. В сезоне-08/09 оба получали около трех миллионов долларов в год.

– По тем временам – космос.

– Да и по нынешним. Сегодня в Лиге ВТБ таких зарплат ни у кого нет. А в те годы мы тянулись за ценниками, установленными в ЦСКА. На них же ориентировались и звезды уровня Гарбахосы с Дельфино. На меньшие деньги они бы в «Химки» не поехали.

– Кто в том ЦСКА получал три миллиона в год? Папалукас? Холден?

– Многие. Давайте лучше расскажу, как мы Гарбахосу подписывали. Если с Дельфино все прошло без сучка и задоринки, то здесь понервничали.

Хорхе со сборной Испании готовился к Олимпиаде в каком-то маленьком городке. Сразу предупредил – игрокам запрещено покидать территорию отеля. Через его агента договорились, что пересечемся в лобби. Условия контракта давно согласованы, нужна только подпись. На все про все минут пять. Прилетаем и выясняется – лобби отпадает.

– Почему?

– Людно. Если кто-то из тренерского штаба узнает, что Гарбахоса в разгар подготовки к важнейшему турниру личные вопросы решает, будут проблемы. А на следующий день сборная в другое место переезжает, садится на карантин, и к игрокам вообще никого не подпустят. Но для чего существуют запреты? Чтобы их обходить! Говорю агенту: «Перехватим Хорхе утром. Когда на завтрак пойдет».

– Получилось?

– Ресторан на первом этаже. А мы спустились на нулевой. Там пустой банкетный зал, темень. При свете фонарика в телефоне Гарбахоса и подписал контракт.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ madtank
– Кто в том ЦСКА получал три миллиона в год? Папалукас? Холден? – Многие. Давайте лучше расскажу, как мы Гарбахосу подписывали. Хорошо хоть не "почти все". И не по 3, а по 50 миллионов. Про коней много гадостей говорят, забывая как бездарно профукали свалившиеся на них деньги те же Химки. Да и не только Химки. Кони даже с такой бездарностью как Ватутин умудрялись держать приличный состав
В ЦСКА естественно всегда шли за идею играть.
Не смеши.
Самый богатый клуб 21 века в России.
Только лишь последние пару тройку сезонов утратил такую возможность.
+1
0
+1
– Кто в том ЦСКА получал три миллиона в год? Папалукас? Холден?

– Многие. Давайте лучше расскажу, как мы Гарбахосу подписывали.

Хорошо хоть не "почти все". И не по 3, а по 50 миллионов. Про коней много гадостей говорят, забывая как бездарно профукали свалившиеся на них деньги те же Химки. Да и не только Химки. Кони даже с такой бездарностью как Ватутин умудрялись держать приличный состав
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий