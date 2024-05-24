Виктор Бычков: «Гарбахоса и Дельфино получали в «Химках» около трех миллионов долларов в год»

Экс-директор «Химок» Виктор Бычков назвал самых высокооплачиваемых легионеров .

– Мы слышали, Лэнгфорд зарабатывал в «Химках» два с половиной миллиона долларов в год.

– Ну что вы! Гораздо меньше. При мне самыми высокооплачиваемыми игроками клуба были и . В сезоне-08/09 оба получали около трех миллионов долларов в год.

– По тем временам – космос.

– Да и по нынешним. Сегодня в Лиге ВТБ таких зарплат ни у кого нет. А в те годы мы тянулись за ценниками, установленными в . На них же ориентировались и звезды уровня Гарбахосы с Дельфино. На меньшие деньги они бы в « » не поехали.

– Кто в том ЦСКА получал три миллиона в год? Папалукас? Холден?

– Многие. Давайте лучше расскажу, как мы Гарбахосу подписывали. Если с Дельфино все прошло без сучка и задоринки, то здесь понервничали.

Хорхе со сборной Испании готовился к Олимпиаде в каком-то маленьком городке. Сразу предупредил – игрокам запрещено покидать территорию отеля. Через его агента договорились, что пересечемся в лобби. Условия контракта давно согласованы, нужна только подпись. На все про все минут пять. Прилетаем и выясняется – лобби отпадает.

– Почему?

– Людно. Если кто-то из тренерского штаба узнает, что Гарбахоса в разгар подготовки к важнейшему турниру личные вопросы решает, будут проблемы. А на следующий день сборная в другое место переезжает, садится на карантин, и к игрокам вообще никого не подпустят. Но для чего существуют запреты? Чтобы их обходить! Говорю агенту: «Перехватим Хорхе утром. Когда на завтрак пойдет».

– Получилось?

– Ресторан на первом этаже. А мы спустились на нулевой. Там пустой банкетный зал, темень. При свете фонарика в телефоне Гарбахоса и подписал контракт.