Уэс Ансельд-младший станет ассистентом главного тренера «Чикаго»

Теги Чикаго НБА Билли Донован Уэс Ансельд-младший Баскетбол

Уэс Ансельд-младший присоединится к тренерскому штабу «Чикаго».

48-летний специалист займет должность первого ассистента главного тренера Билли Донована.

Ансельд-младший провел последние два с лишним сезона в качестве главного тренера «Вашингтона». До этого он в течение шести лет работал в штабе главного тренера «Денвера» Майкла Мэлоуна.

В январе 2024 года Ансельд-младший покинул пост главного тренера «Уизардс» и перешел во фронт-офис клуба в качестве консультанта.

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1 комментарий
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Вместо Флеминга, который задолбался сидеть в ассистентах и сам уволился.
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