Уэс Ансельд-младший станет ассистентом главного тренера «Чикаго»

Уэс Ансельд-младший присоединится к тренерскому штабу «Чикаго».

48-летний специалист займет должность первого ассистента главного тренера .

провел последние два с лишним сезона в качестве главного тренера «Вашингтона». До этого он в течение шести лет работал в штабе главного тренера «Денвера» Майкла Мэлоуна.

В январе 2024 года Ансельд-младший покинул пост главного тренера «Уизардс» и перешел во фронт-офис клуба в качестве консультанта.