Президент «Уизардс» о смене главного тренера: «Перемены необходимы на благо команды»

Президент «Уизардс» объяснил решение клуба сменить главного тренера .

«После нескольких содержательных разговоров с Уэсом Ансельдом мы вместе пришли к выводу, что перемены необходимы на благо команды.

Уэс воплощает в себе качества, которые мы ценим в нашей организации, и его богатый баскетбольный опыт станет ценным приобретением для фронт-офиса по мере продвижения к нашим долгосрочным целям. Мы благодарны ему за то, что он продолжит вносить свой вклад в нашу организацию и сообщество», – сказал Майкл Уингер.

покинул пост главного тренера и перешел на должность во фронт-офисе. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Брайан Киф.