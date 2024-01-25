Президент «Уизардс» о смене главного тренера: «Перемены необходимы на благо команды»

Теги НБА Вашингтон Майкл Уингер Уэс Ансельд-младший Баскетбол

Президент «Уизардс» объяснил решение клуба сменить главного тренера .

«После нескольких содержательных разговоров с Уэсом Ансельдом мы вместе пришли к выводу, что перемены необходимы на благо команды.

Уэс воплощает в себе качества, которые мы ценим в нашей организации, и его богатый баскетбольный опыт станет ценным приобретением для фронт-офиса по мере продвижения к нашим долгосрочным целям. Мы благодарны ему за то, что он продолжит вносить свой вклад в нашу организацию и сообщество», – сказал Майкл Уингер.

Уэс Ансельд покинул пост главного тренера и перешел на должность во фронт-офисе. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Брайан Киф.

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2 комментария
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это нужно было сделать, ещё в начале прошлого сезона
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какой в этом смысл, если Док уже недоступен
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