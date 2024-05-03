Болельщики «Мэверикс» перед 6-м матчем получат постеры с Пи Джей Вашингтоном

«Даллас» приготовил сувениры для болельщиков, которые придут на сегодняшний матч.

«Мэверикс» раздадут зрителям постеры с изображением форварда .

На постере изображен момент, когда Вашингтон выразительно посмотрел на скамейку «Клипперс» во время победного для техасцев третьего матча серии плей-офф.

Сегодня « » примет « » на своей арене в 6-м матче серии (3-2) и в случае победы выйдет во второй раунд плей-офф.