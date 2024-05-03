Болельщики «Мэверикс» перед 6-м матчем получат постеры с Пи Джей Вашингтоном

Теги Даллас Клипперс НБА Баскетбол - фото НБА плей-офф Пи Джей Вашингтон Баскетбол

«Даллас» приготовил сувениры для болельщиков, которые придут на сегодняшний матч.

«Мэверикс» раздадут зрителям постеры с изображением форварда Пи Джей Вашингтона.

На постере изображен момент, когда Вашингтон выразительно посмотрел на скамейку «Клипперс» во время победного для техасцев третьего матча серии плей-офф.

Сегодня «Даллас» примет «Клипперс» на своей арене в 6-м матче серии (3-2) и в случае победы выйдет во второй раунд плей-офф.

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2 комментария
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Огонь)
Мавс в 6.
+6
0
+6
Сегодня надо закрывать серию. А то все конкуренты уже сидят во втором раунде, а без нас начать не могут. Даллас в 6.
+2
0
+2
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