Болельщики «Мэверикс» перед 6-м матчем получат постеры с Пи Джей Вашингтоном
«Даллас» приготовил сувениры для болельщиков, которые придут на сегодняшний матч.
«Мэверикс» раздадут зрителям постеры с изображением форварда Пи Джей Вашингтона.
На постере изображен момент, когда Вашингтон выразительно посмотрел на скамейку «Клипперс» во время победного для техасцев третьего матча серии плей-офф.
Сегодня «Даллас» примет «Клипперс» на своей арене в 6-м матче серии (3-2) и в случае победы выйдет во второй раунд плей-офф.
Мавс в 6.