Кай Джонс: «Проходил терапию два раза в неделю. Хотел бы продолжить»

Теги Клипперс НБА Кай Джонс Баскетбол

Кай Джонс рассказал о работе, проделанной ради возвращения в НБА.

«Я хочу поблагодарить профсоюз игроков. Они вмешались и сыграли важную роль в моей программе развития за пределами площадки, где я проходил терапию два раза в неделю, чтобы подготовиться к возвращению в профессиональную среду. Все это делалось, чтобы я мог приспособиться и также быть готовым к Кубку Америки ФИБА.

Я хотел бы продолжить терапию. Надеюсь, мне разрешено это говорить, так что да, я планирую продолжать. Думаю, что это полезно для моего мозга и моего развития как личности и профессионала. Учусь, как ориентироваться в этой жизни.

Стараюсь принимать правильные решения каждый день, поэтому хотел бы поблагодарить тех людей, которые со мной работают.

Мы провели совместную работу, чтобы держать меня на правильном пути... Чувствую, что сделал уже много шагов», – сказал Джонс.

Кай Джонс был выбран «Никс» на драфте-2021 под 19-м номером и тут же обменян в «Шарлотт». Он провел за «Хорнетс» 67 матчей за два года, но был отчислен перед началом этого сезона за странное поведение в соцсетях: Джонс критиковал партнеров, говорил странным голосом и утверждал, что является величайшим игроком в истории.

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