Дрю Холидэй: «Хочу попытаться завоевать в «Бостоне» еще больше перстней»
Дрю Холидэй прокомментировал продление контракта с «Бостоном».
«Когда я узнал, что меня обменивают в «Бостон», я стал хотеть этого и представлять это себе.
Я хочу находиться в отличной организации, находиться здесь долгое время и иметь возможность играть с таким парням, как Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, попытаться завоевать еще больше баннеров, еще больше перстней», – сказал разыгрывающий «Селтикс».
«Бостон» и Холидэй договорились о продлении контракта на четыре года и 135 миллионов долларов.