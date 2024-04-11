Дрю Холидэй: «Хочу попытаться завоевать в «Бостоне» еще больше перстней»

Дрю Холидэй прокомментировал продление контракта с «Бостоном».

«Когда я узнал, что меня обменивают в « », я стал хотеть этого и представлять это себе.

Я хочу находиться в отличной организации, находиться здесь долгое время и иметь возможность играть с таким парням, как Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, попытаться завоевать еще больше баннеров, еще больше перстней», – сказал разыгрывающий «Селтикс».

«Бостон» и договорились о продлении контракта на четыре года и 135 миллионов долларов.