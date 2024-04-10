Кевин Дюрэнт о 10:37 в 1-й четверти матча с «Клипперс»: «Одно из самых неприятных чувств. Вообще не могли ничего попасть»

Кевин Дюрэнт отреагировал на счет 10:37 по итогам 1-й четверти игры с «Клипперс».

Звездный форвард « » вспомнил, что команда обсуждала во время тайм-аутов по ходу неудачного отрезка.

«Просто говорили о том, что надо продолжать играть. Понимали, что находимся в дурацкой ситуации, когда летишь так много – 10:37 в первой четверти. Вообще не могли ничего попасть. Одно из самых неприятных чувств.

Мы говорили о том, что надо продолжать играть, не останавливаться, что впереди еще вторая половина», – рассказал .

«Санз» в итоге уступили со счетом 92:105.