Зайон Уильямсон не смог сыграть против «Сан-Антонио» из-за повреждения пальца руки

Зайон Уильямсон пока не восстановился от травмы.

Самый результативный игрок «Нового Орлеана» пропустил матч с « » (109:111) в пятницу из-за ушиба указательного пальца левой руки.

, который набирает в этом сезоне в среднем 22,8 очка, 5,8 подбора и 5,0 передачи, повредил палец, пытаясь заблокировать бросок соперника в проигранной встрече с «Орландо» в среду.

В нынешнем сезоне звездный форвард принял участие в 65 из 77 игр «Пеликанс» в регулярном чемпионате.