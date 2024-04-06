Зайон Уильямсон не смог сыграть против «Сан-Антонио» из-за повреждения пальца руки

Теги травмы Новый Орлеан Сан-Антонио НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Зайон Уильямсон пока не восстановился от травмы.

Самый результативный игрок «Нового Орлеана» пропустил матч с «Сан-Антонио» (109:111) в пятницу из-за ушиба указательного пальца левой руки.

Уильямсон, который набирает в этом сезоне в среднем 22,8 очка, 5,8 подбора и 5,0 передачи, повредил палец, пытаясь заблокировать бросок соперника в проигранной встрече с «Орландо» в среду.

В нынешнем сезоне звездный форвард принял участие в 65 из 77 игр «Пеликанс» в регулярном чемпионате.

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