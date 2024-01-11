Президент «Партизана»: «Никакое арбитражное решение не может повлиять на ситуацию с Бруно Кабокло»

Остоя Мияйлович отреагировал на проигрыш «Венеции» в судебном споре о Кабокло.

« », по решению ФИБА, выплатил компенсацию в размере 150 000 евро и получил разрешение на подписание игрока, без которого тот не мог даже быть зарегистрирован. Поэтому ситуация ясна, и на нее не может повлиять никакое арбитражное решение, которое даже не компетентно в данном случае», – сказал президент «Партизана».

Бразилец в конце июня подписал соглашение с «Венецией», но не явился в тренировочный лагерь в оговоренные сроки в середине сентября. Форвард не выходил на связь с клубом, рассчитывая расторгнуть контракт и подписаться с другой командой. В ноябре белградский «Партизан» объявил о подписании 2-летнего контракта с .

Сегодня « » выиграла апелляцию в суде итальянской лиги. Бразильский бигмен будет вынужден оплатить арбитражные издержки и судебные издержки клуба. Спор между сторонами будет продолжен в Апелляционной комиссии ФИБА.