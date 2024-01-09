Богдан Богданович признан лучшим игроком 2023 года в Сербии

Теги Атланта сборная Сербии НБА Федерация баскетбола Сербии Богдан Богданович Никола Йокич Бориша Симанич Алекса Аврамович Баскетбол

Федерация баскетбола Сербии назвала капитана сборной лучшим игроком 2023 года.

В традиционном опросе с участием 40 сербских журналистов защитник «Атланты» Богдан Богданович набрал 27 голосов, опередив центрового «Денвера» Николу Йокича, который получил только 10.

Алекса Аврамович из «Партизана» получила два голоса, Бориша Симанич, потерявший почку на чемпионате мира, получил один голос.

Богданович помог сборной Сербии завоевать серебряные медали чемпионата мира 2023 года, став лучшим бомбардиром команды. Йокич решил пропустить турнир после того, как прошлым летом выиграл свой первый титул чемпиона НБА.

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10 комментариев
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Ответ carmelo hot sause
Странно, что в Сербии только 10 человек слышали про Йокича
Йокич выбрал празднование чемпионства и лошадей, а не свою сборную. А сборная для сербов стоит выше всяких многомиллиардных ассоциаций.
+13
-1
+12
Передайте Геннадию Ильину, что Алекса Аврамович и Бориша Симанич - мужчины, несмотря на то что их имена заканчиваются на "а".
+9
0
+9
Странно, что в Сербии только 10 человек слышали про Йокича
+4
-1
+3
Йокич даже не вылезая с ипподрома с запасом лучший баскетболист Сербии
+2
-1
+1
У них там в последнее время проблемы с подсчетами голосов
+1
-1
0
is it rofl?
0
0
0
Ответ carmelo hot sause
Странно, что в Сербии только 10 человек слышали про Йокича
Сильно на Йокича обиделись, видимо
0
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Ответ кандид
Передайте Геннадию Ильину, что Алекса Аврамович и Бориша Симанич - мужчины, несмотря на то что их имена заканчиваются на "а".
Фактчекинг на уровне😂
0
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Ответ кандид
Передайте Геннадию Ильину, что Алекса Аврамович и Бориша Симанич - мужчины, несмотря на то что их имена заканчиваются на "а".
Гена ходит по очень тонком льду
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