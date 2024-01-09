Богдан Богданович признан лучшим игроком 2023 года в Сербии
Федерация баскетбола Сербии назвала капитана сборной лучшим игроком 2023 года.
В традиционном опросе с участием 40 сербских журналистов защитник «Атланты» Богдан Богданович набрал 27 голосов, опередив центрового «Денвера» Николу Йокича, который получил только 10.
Алекса Аврамович из «Партизана» получила два голоса, Бориша Симанич, потерявший почку на чемпионате мира, получил один голос.
Богданович помог сборной Сербии завоевать серебряные медали чемпионата мира 2023 года, став лучшим бомбардиром команды. Йокич решил пропустить турнир после того, как прошлым летом выиграл свой первый титул чемпиона НБА.